Мишустин поручил проанализировать указы мэра Москвы

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что особое внимание необходимо обратить на положения, "в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан".

Доложить об исполнении поручения ведомства должны до 8 июня.

На прошлой неделе власти Москвы объявили о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. Кроме того, с понедельника москвичи могут гулять по три раза в неделю без пропусков, соблюдая специальный график прогулок. Тем не менее, режим пропусков и самоизоляции продлен до 14 июня.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.