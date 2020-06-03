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Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве 

РИА Новости и ещё 27 1 час назад
Мишустин поручил проанализировать указы мэра Москвы
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что особое внимание необходимо обратить на положения, "в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан".
Доложить об исполнении поручения ведомства должны до 8 июня.
На прошлой неделе власти Москвы объявили о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. Кроме того, с понедельника москвичи могут гулять по три раза в неделю без пропусков, соблюдая специальный график прогулок. Тем не менее, режим пропусков и самоизоляции продлен до 14 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Крым наш , Вторая волна , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Минюст РФ , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , Москва
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