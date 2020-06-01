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Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается 

ТАСС 1 час назад
Песков оценил диалог РФ с Украиной и Грузией
Фото: РИА Новости
Развития диалога России с Украиной и Грузией на высшем уровне не наблюдается, несмотря на наличие контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, <…> несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", — сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
Песков отметил, что президент России Владимир Путин поздравляет с каждым праздником народ Украины и Грузии.
"Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает", — добавил пресс-секретарь.
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Комментарии
Политика , Украина , Павел Зарубин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Грузия
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