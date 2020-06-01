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Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков 

РИА Новости 33 минуты назад
Путин не планирует встречи с нефтяниками
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин ежедневно находится в постоянном контакте с министром энергетики Александром Новаком по ситуации на энергорынке, но встречаться с нефтяниками пока не планирует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент находится на постоянной связи с Новаком и другими ведомствами, которые имеют отношение к этой тематике. Что касается встреч с нефтяниками, в графике такой пока нет, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли совещания до встречи ОПЕК+.
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Политика , Александр Новак , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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