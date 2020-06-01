По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока никаких решений относительно открытия границ для иностранцев не принималось, несмотря на приближающийся Парад Победы. Об этом пишет ТАСС.

«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественных парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, которые должны пройти 24 июня в Москве и других городах страны.

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов», — пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что действующие ограничения не распространяются на официальные визиты, тем более на высшем уровне.