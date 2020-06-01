Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле заговорили об открытии границ 

Алиса Селезнёва и ещё 9 10 минут назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока никаких решений относительно открытия границ для иностранцев не принималось, несмотря на приближающийся Парад Победы. Об этом пишет ТАСС.
«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественных парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, которые должны пройти 24 июня в Москве и других городах страны.
«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов», — пояснил Песков.
При этом он подчеркнул, что действующие ограничения не распространяются на официальные визиты, тем более на высшем уровне.
Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты же не проститутка»: Пригожин ответил Шнурову
«Ты же не проститутка»: Пригожин ответил Шнурову
В Индианаполисе убили участника акции протеста
В Индианаполисе убили участника акции протеста
Ученые сплавали в Антарктику на зараженном корабле
Ученые сплавали в Антарктику на зараженном корабле
«Было страшно»: Барабаш перенёс два инсульта подряд
«Было страшно»: Барабаш перенёс два инсульта подряд
Грузия поставила Украине условие для возвращения посла
Грузия поставила Украине условие для возвращения посла
Видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение