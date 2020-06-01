Захарова обвинила США в «грязной манипуляции»

На протяжении последних дней, как сообщал «Рамблер», во многих городах США проходят массовые акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

Вчера бывшая советница экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что американские протесты — будто из учебника российских специальных служб.

Сегодня Захарова назвала заявление Райс примером неприкрытой пропаганды и манипулирования информацией и попыткой убедить всех в том, что внутренние проблемы в Соединенных Штатах были созданы внешней силой, Россией.

«Вы снова пытаетесь разыграть карту России? Вы играете слишком долго. Пожалуйста, вернитесь в реальность. Не ваша Мария Захарова», — подытожила она.