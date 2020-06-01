Захарова обвинила США в «грязной манипуляции»

Причастность России к протестам в США, якобы имеющая место, — неприкрытая пропаганда. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила в своем фейсбуке.
На протяжении последних дней, как сообщал «Рамблер», во многих городах США проходят массовые акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
Вчера бывшая советница экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что американские протесты — будто из учебника российских специальных служб.
Сегодня Захарова назвала заявление Райс примером неприкрытой пропаганды и манипулирования информацией и попыткой убедить всех в том, что внутренние проблемы в Соединенных Штатах были созданы внешней силой, Россией.
«Вы снова пытаетесь разыграть карту России? Вы играете слишком долго. Пожалуйста, вернитесь в реальность. Не ваша Мария Захарова», — подытожила она.
Позавчера депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что протесты в США могут привести к революции и посоветовал направить туда представителей российских левых и радикальных организаций, чтобы они этому поспособствовали.