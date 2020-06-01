Путин поздравил россиян с днем защиты детей

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В понедельник отмечается Международный день защиты детей.

"Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей — в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Международный день защиты детей призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья.