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Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Путин поздравил россиян с днем защиты детей
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил приветствие к Международному дню защиты детей, подчеркнув, что в России вопросы воспитания детей находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов, сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник отмечается Международный день защиты детей.
"Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей — в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей", — говорится в сообщении.
Президент отметил, что Международный день защиты детей призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья.
"К сожалению, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, традиционные торжества, которые на протяжении многих лет проходили в Москве, не состоятся. Но, уверен, мы вместе преодолеем эту беду, и, как только станет возможным, участники праздничных мероприятий, организованных Российским детским фондом, обязательно встретятся в столице нашей Родины", — добавляется в сообщении.
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Политика , Образование , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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