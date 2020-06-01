Путин обратился к россиянам 

«Неслучайно Конституцию называют Основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие», — сказал он в ходе совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Путин напомнил, что Конституция лежит в основе жизни страны и ее граждан и будет определять основные правовые гарантии в области социальных и трудовых отношений, а также будет определять принципы взаимодействия РФ с иностранными государствами.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ЦИК РФ предложил в качестве даты проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Президент поддержал дату, назвав ее безупречной с юридической точки зрения. В ЦИК заявили, что голосование пройдет по принципу бесконтактности, и участие в голосовании будет безопаснее похода в магазин.