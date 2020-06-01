Поклонская попросила ООН вернуть подачу воды в Крым

Основным источником пресной воды для Крыма является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

"Настоятельно призываем вас, госпожа Верховный комиссар, а также государства, признавшие Всеобщую декларацию прав человека и участвующие в международных конвенциях и соглашениях по защите прав человека, решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала", — говорится в письме, текстом которого располагает РИА Новости.

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.

"Госпожа Верховный комиссар, в XXI веке в Европе происходит вопиющее и массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы", — говорится в письме.

Поклонская подчеркнула, что Крым является уникальным многонациональным регионом мира, на территории которого проживает 2,4 миллиона человек и 170 национальностей, в том числе ряд уникальных автохтонных народностей, численность каждой из которых не превышает 2 тысячи человек.

"При этом украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путем лишения жителей Крыма права на воду", — отметила депутат.

Поклонская подчеркнула, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. А сам канал, являющийся основным источником питьевой воды для населения Крыма, строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав Российской Федерации.

"Предпринимая антигуманные действия, украинские власти проводят человеконенавистническую политику и руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве в 2014 году", — говорится в письме.

По словам Поклонской, "преступное перекрытие" Украиной канала в 2014 году уже сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма. В результате этого происходит опасное заболачивание и засоление почв, и как следствие, уничтожение многих видов флоры и фауны прилегающих к каналу территорий, ухудшение плодородного слоя почвы и качественных показателей здоровья проживающих в данном регионе жителей.

"Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям", — подчеркнула Поклонская.

По ее словам, действия Украины не только нарушают Устав ООН и противоречат его целям и принципам, но и прямо направлены на уничтожение прав человека, что уже само по себе грубо нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах.

Поклонская подчеркнула, что крымчане ожидают скорого ответа на обращение и готовы предоставить подробные фактологические материалы.