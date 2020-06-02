Захарова указала на роль Китая в саммите G7 

Намерение американского лидера Дональда Трампа провести саммит «Большой семерки» при участии России идет в верном направлении, но без Китая не реализует глобальных начинаний, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Идея о расширенном заседании G7 в принципе идет в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства. Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который сообщил ему о своей идее проведения саммита «Большой семерки».
На прошлой неделе сообщалось, что Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. При этом власти Великобритании и Канады выступили против того, чтобы Россия возвращалась в формат G7.
В Кремле говорили, что пока неизвестны детали намерения американского лидера, что в предстоящем саммите G7 есть множество неясностей.