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Песков заявил о небходимости «беречь президента» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 55 минут назад
Песков заявил о небходимости «беречь президента»
Фото: РИА Новости
Совещания с участием российского лидера Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме, это обусловлено необходимостью беречь президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован в том числе после пандемии, это оказалось удобно.
Президент в условиях эпидемии коронавируса предпочитает проводить совещания удаленно, лишь иногда проводя очные встречи. Песков говорил, что российскому лидеру в условиях такой работы не хватает прямого общения с людьми.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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