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Пушков оценил слова экс-премьера Украины о границах страны до СССР 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
«Украины в ее нынешних границах никогда не существовало»
Фото: Reuters
Украины в ее нынешних границах никогда не существовало, написал сенатор Алексей Пушков в твиттере.
Так он отреагировал на публикацию бывшего украинского премьера Николая Азарова, который напомнил, что в состав Советского Союза Украина вошла без множества территорий, получив их "полностью бесплатно". Действующие украинские политики, по мнению экс-главы правительства, научились эти земли "только разбазаривать".
Пушков назвал это замечание очень верным.
"Она (Украина. — Прим. ред.) всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории", — написал он.
По мнению парламентария, Москва должна была оставить Украине только ее "исконные земли" — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю.
В конце прошлого года мэр Херсона Владимир Николаенко заявлял, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями были "только болота под Москвой".
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Политика , В мире , Конфликты , Алексей Пушков , Николай Азаров , Владимир Николаенко , КПСС
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