Украины в ее нынешних границах никогда не существовало, написал сенатор Алексей Пушков в твиттере.
Так он отреагировал на публикацию бывшего украинского премьера Николая Азарова, который напомнил, что в состав Советского Союза Украина вошла без множества территорий, получив их "полностью бесплатно". Действующие украинские политики, по мнению экс-главы правительства, научились эти земли "только разбазаривать".
Пушков назвал это замечание очень верным.
"Она (Украина. — Прим. ред.) всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории", — написал он.
По мнению парламентария, Москва должна была оставить Украине только ее "исконные земли" — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю.
Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей «исконные земли» — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю. https://t.co/7yIkx9iOs8— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020
В конце прошлого года мэр Херсона Владимир Николаенко заявлял, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями были "только болота под Москвой".