«Украины в ее нынешних границах никогда не существовало»

Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей «исконные земли» — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю. https://t.co/7yIkx9iOs8— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020