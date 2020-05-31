«Ощущения необычные»: Песков о заболевании COVID-19 

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Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков лишился чувства вкуса и не мог отличить клубнику от курицы, когда заболел коронавирусом.

Об этом Песков рассказал в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, в первые дни болезнь напоминает грипп. Затем приходят странные ощущения.

«Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

На следующий день у больного поднялась температура. Появились необычные симптомы.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить», — заявил Песков.