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«Ощущения необычные»: Песков о заболевании COVID-19 

Майк Габриелян 7 минут назад
Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков лишился чувства вкуса и не мог отличить клубнику от курицы, когда заболел коронавирусом.
Песков рассказал о борьбе с коронавирусом
Об этом Песков рассказал в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, в первые дни болезнь напоминает грипп. Затем приходят странные ощущения.
«Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.
На следующий день у больного поднялась температура. Появились необычные симптомы.
«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить», — заявил Песков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Песков рассказал, когда сбреет бороду.
Политика , Видео , Дмитрий Песков
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