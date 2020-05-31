«Наглая ложь и беспардонный цинизм»: Крым ответил Киеву

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме объяснили испытания украинских ракет желанием запугать крымчан 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Украина разочаровалась в эффективности западных санкций против России и теперь запугивает крымчан своими вооружениями, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Он выразил мнение, что Украина не оставила мыслей о силовом возвращении Крыма, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что Украина все производственные мощности бросила на создание наступательных ракетных вооружений. Проведение испытаний крылатых ракет в то время, когда Киев говорит о миролюбии и заботе о своих якобы гражданах, проживающих в Крыму, — это наглая ложь и беспардонный цинизм. Это тактика запугивания крымчан, мол, смотрите, наши ракеты и до Крымского моста долетят, и до промышленных и стратегических объектов полуострова», — отметил депутат.
Он также выразил уверенность, что российские военные могут обнаружить и уничтожить любую цель, опасную для Крыма.
Ранее сообщалось, что украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» на испытаниях на полигоне в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели в Черном море.
В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Starship Илона Маска разрешили испытательные полеты Starship Илона Маска разрешили испытательные полеты Задержание Мальтой ливийских динаров прошло с нарушением международного права Задержание Мальтой ливийских динаров прошло с нарушением международного права От организатора энергоблокады Крыма через суд потребовали более 1 млрд рублей От организатора энергоблокады Крыма через суд потребовали более 1 млрд рублей
Комментарии 95
Политика , Видео , Руслан Бальбек , Александр Турчинов , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помпео обратился с требованием к России
Помпео обратился с требованием к России
В запуске США астронавтов на МКС нашли пользу для России
В запуске США астронавтов на МКС нашли пользу для России
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
Польше предрекли расплату за Россию
Польше предрекли расплату за Россию
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
«Ощущения необычные»: Песков о заболевании COVID-19
00:16
«Ощущения необычные»: Песков о заболевании COVID-19
Политика
«Наглая ложь и беспардонный цинизм»: Крым ответил Киеву
00:40
«Наглая ложь и беспардонный цинизм»: Крым ответил Киеву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение