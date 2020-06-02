Заявление было связано с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца от рук полицейского, после чего по стране прокатилась волна протестов. Захарова особо отметила, что никакого злорадства по этому поводу никто не испытывает.

"Нет никакого злорадства, нет никакого ощущения, кроме одного — понимания того, что мы лицезреем настоящую трагедию, вот ту самую американскую трагедию сегодняшнего дня", — сказала дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова добавила, что после такого хаоса — действий полиции и «попыток манипуляции» общественным мнением через СМИ, попыток «поиска внешнего врага» — обвинения друг друга и остальных вопросов у США ко всем остальным странам на ближайшие годы «просто быть не может».