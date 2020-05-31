Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР» 

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось. В этом году партия проводила праймериз в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса целую неделю с 25 по 31 мая.

"Электронное голосование, на мой взгляд, укрепило лидерские позиции партии "Единая Россия", — заявил он.

Председатель партии напомнил, что решение о проведении праймериз в онлайн формате было принято для того, чтобы не подвергать избирателей и кандидатов риску из-за пандемии. Кроме того, по его словам, сама технология электронного голосования отвечает глобальным трендам в публичной политике.

"Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят "обкатку". За год до того, как электронное голосование впервые использовалось на выборах в Мосгордуму, наша партия провела первое электронное предварительное голосование. Опыт оказался успешным, и мы смогли его развить до нынешних масштабов", — подчеркнул Медведев и отметил высокий интерес к праймериз как со стороны кандидатов, так и выборщиков.

Так, увеличился конкурс кандидатов с 4,2 человека на место в прошлом году до 4,8.

"То есть конкурентность не снизилась, в том числе в текущую очень сложную ситуацию в стране, а наоборот — она возросла. Это яркое подтверждение того, что цифровой формат не оттолкнул талантливых потенциальных политиков", — считает Медведев.

Важно также, что электронное предварительное голосование оказалось интересным не только жителям городов, но и жителям села.

Так, по словам, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака , 27% выборщиков — это жители села, а 73% — горожане. Всего же зарегистрировалось более одного миллиона избирателей. При этом более 75% избирателей подали заявки с помощью профиля на "Госуслугах".

Турчак также сообщил, что онлайн-явка на предварительном голосовании на 31 мая составила 4,65% от числа избирателей, которые имеют право проголосовать на выборах в единый день голосования 13 сентября. Окончательные итоги праймериз будут озвучены 2 июня. Отметим, что победители предварительного голосования, будут представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре.