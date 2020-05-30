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Песков рассказал, когда сбреет бороду 

Майк Габриелян и ещё 9 18 минут назад
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не появится в Кремле с бородой. Он намерен сбрить её перед выходом на работу. Об этом Песков заявил в эфире «Россия 1».
Пресс-секретарь сказал, что решил отращивать бороду до полной победы над COVID-19 «де-факто и де-юре».
Ранее «Рамблер» сообщал, что пресс-секретарь российского президента на карантине кардинально сменил имидж и отрастил бороду. В соцсетях появилась видеозапись, где бородатый Песков вместе с домочадцами сажает черешню на даче.
Напомним, в середине мая Песков признался, что у него нашли коронавирус. Позже его госпитализировали вместе с супругой. Болезнь протекала легко, пресс-секретаря выписали через две недели.
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Политика , Дмитрий Песков
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