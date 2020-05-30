Песков рассказал, когда сбреет бороду 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не появится в Кремле с бородой. Он намерен сбрить её перед выходом на работу. Об этом Песков заявил в эфире «Россия 1»

Пресс-секретарь сказал, что решил отращивать бороду до полной победы над COVID-19 «де-факто и де-юре».

Ранее «Рамблер» сообщал , что пресс-секретарь российского президента на карантине кардинально сменил имидж и отрастил бороду. В соцсетях появилась видеозапись, где бородатый Песков вместе с домочадцами сажает черешню на даче.

Напомним, в середине мая Песков признался, что у него нашли коронавирус. Позже его госпитализировали вместе с супругой. Болезнь протекала легко, пресс-секретаря выписали через две недели.