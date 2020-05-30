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Россия объяснила появление «фальшивых миллиардов» в Ливии 

Майк Габриелян и ещё 1 14 минут назад
Россия объяснила появление «фальшивых миллиардов» в Ливии
Фото: Reuters
Российский МИД уличил Госдеп в фейке о ливийских динарах на миллиард долларов. Дипломаты опубликовали заявление, в котором говорится, что конфискованные властями Мальты ливийские динары были напечатаны Гознаком по контракту с парламентом Ливии. Банкноты не были фальшивыми, как утверждал Госдепартамент США. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
«Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами», — сказано в заявлении.
Дипломаты отметили, что денежные средства необходимы для стабильного функционирования всей ливийской экономики. Утверждения Госдепартамента о «фальшивых» ливийских динарах, изготовленных российским Гознаком, являются несостоятельными.
«Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — подытожили в российском дипломатическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Россия последовательно выступает за политическое урегулирование ситуации в Ливии, диалог между конфликтующими сторонами и соблюдение принятых международных решений по ливийской проблеме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что госдеп США заявил об изъятии на Мальте денег, напечатанных Россией для Ливии. Американцы заявили, что купюры якобы являются «контрафактом».
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Комментарии 570
Политика , Африка , МИД , Госдеп США , Центральный банк России , Ливия , Мальта
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