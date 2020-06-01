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Песков рассказал об усердно трудящемся Путине 

Павел Тиунов и ещё 5 29 минут назад
Песков рассказал об усердно трудящемся Путине
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин ежедневно работает больше, чем по 8-12 часов, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что национальный лидер не находится в изоляции.
Владимир Путин, по словам Пескова, активно работает, проводя «очные и заочные встречи», а также находится на связи с главами российских регионов посредством проведения видеоконференций. Он подчеркнул, что рабочий день президента не ограничивается 8 или 12 часами.
«Он гораздо длиннее, потому что страна живет, проблемы случаются, это требует вмешательства главы государства», — заявил помощник национального лидера.
Песков добавил, что количество очных мероприятий с участием главы государства в условиях пандемии значительно сократилось, поскольку существует необходимость «беречь президента» от коронавируса. Он назвал принятые меры «оправданными», но отметил, что они никак не влияют на рабочий график Путина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин заявил о прохождении Россией пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Национальный лидер сослался на мнение специалистов, которые однако предупредили о возможной второй волне заболеваний в конце октября — ноябре.
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Политика , Кавказ , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Москва
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