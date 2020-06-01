Песков рассказал об усердно трудящемся Путине 

Владимир Путин, по словам Пескова, активно работает, проводя «очные и заочные встречи», а также находится на связи с главами российских регионов посредством проведения видеоконференций. Он подчеркнул, что рабочий день президента не ограничивается 8 или 12 часами.

«Он гораздо длиннее, потому что страна живет, проблемы случаются, это требует вмешательства главы государства», — заявил помощник национального лидера.

Песков добавил, что количество очных мероприятий с участием главы государства в условиях пандемии значительно сократилось, поскольку существует необходимость «беречь президента» от коронавируса. Он назвал принятые меры «оправданными», но отметил, что они никак не влияют на рабочий график Путина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин заявил о прохождении Россией пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Национальный лидер сослался на мнение специалистов, которые однако предупредили о возможной второй волне заболеваний в конце октября — ноябре.