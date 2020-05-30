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В Совфеде оценили слова Кравчука о способе «остановить Россию» 

News.ru 1 час назад
В Совфеде отреагировали на угрозы Кравчука
Фото: News.ru
Зампредседателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал высказывание экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россию можно остановить только жёсткими мерами. По его словам, никакой агрессии со стороны России нет.
Подобными заявлениями, как считает сенатор, Кравчук «хочет встретить память о своих деяниях в начале 90-х на Украине». Джабаров напомнил, что Украина прокачивает через свою территорию российский газ в Европу и получает за это деньги. Несмотря на это, Киев по-прежнему считает Москву враждебной.
Европейцы абсолютно прагматичный народ, и никакой агрессии со стороны России нет. То, что подпевают некоторые представители Польши, стран Прибалтики, — это лишь игра, нацеленная на привлечение западных траншей и кредитов, — заявил он в интервью РБК.
Как писал NEWS.ru ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что полная политическая и экономическая изоляция России может «остановить агрессивные дела Москвы в мире», но добавил, что нельзя решать спор с Россией с помощью военных действий.
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Леонид Кравчук , Совет Федерации
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