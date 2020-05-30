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США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии 

Lenta.ru и ещё 4 56 минут назад
В США заявили о перехвате миллиарда долларов из России
Фото: Reuters
Правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Внешнеполитическое ведомство утверждает, что поддельные динары были напечатаны «Гознаком» — российским предприятием, которое напрямую принадлежит правительству и занимается, в частности, производством банкнот, монет и паспортов. Заказчиком, по версии США, выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии.
Госдеп также обвиняет Россию в усугублении экономических проблем Ливии.
«Данный инцидент снова подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — добавили в ведомстве.
США считают Россию одной из сторон ливийского конфликта. По данным Вашингтона, Москва оказывает поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, отправляя ему боевую технику. Армия Хафтара контролирует большую часть Ливии и противостоит силам правительства национального согласия, признанного ООН.
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Политика , МИД , ООН , Госдеп США , Ливия , Мальта , США
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