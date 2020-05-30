В США заявили о перехвате миллиарда долларов из России

Правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Внешнеполитическое ведомство утверждает, что поддельные динары были напечатаны «Гознаком» — российским предприятием, которое напрямую принадлежит правительству и занимается, в частности, производством банкнот, монет и паспортов. Заказчиком, по версии США, выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии.
Госдеп также обвиняет Россию в усугублении экономических проблем Ливии.
«Данный инцидент снова подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — добавили в ведомстве.
США считают Россию одной из сторон ливийского конфликта. По данным Вашингтона, Москва оказывает поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, отправляя ему боевую технику. Армия Хафтара контролирует большую часть Ливии и противостоит силам правительства национального согласия, признанного ООН.