Песков кардинально изменил свой образ 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за время карантина кардинально сменил имидж и отрастил бороду.

Телеграм-канал журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3» опубликовал видеозапись, на которой Песков с супругой Татьяной Навкой и дочерью Надей сажают черешню на своем приусадебном участке. На записи представитель Кремля предстал в новом образе — с бородой.

Как сообщал «Рамблер», 12 мая стало известно, что Песков и Навка заразились коронавирусом. Фигуристка перенесла заболевание в легкой форме, а ее муж оказался в больнице с двусторонней пневмонией.