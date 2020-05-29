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Песков кардинально изменил свой образ 

Вероника Полынина и ещё 5 21 минуту назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за время карантина кардинально сменил имидж и отрастил бороду.
Телеграм-канал журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3» опубликовал видеозапись, на которой Песков с супругой Татьяной Навкой и дочерью Надей сажают черешню на своем приусадебном участке. На записи представитель Кремля предстал в новом образе — с бородой.
Как сообщал «Рамблер», 12 мая стало известно, что Песков и Навка заразились коронавирусом. Фигуристка перенесла заболевание в легкой форме, а ее муж оказался в больнице с двусторонней пневмонией.
Политика , Дмитрий Песков , Дмитрий Смирнов
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