Путин отдал распоряжение по Сирии

Все новости на карте

Президент России Владимир Путин поручил договориться с Сирией о предоставлении российским военным дополнительной недвижимости и акватории. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Провести соответствующие переговоры должны МИД РФ совместно с Минобороны РФ . Правительство уже одобрило проект протокола к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года.

По достижении соглашения ведомства должны подписать протокол от имени России.

Авиагруппа ВС России была создана 30 сентября 2015 года для поддержки правительственных войск Сирии в войне с боевиками.