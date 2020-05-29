Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Оксана Пушкина выступила против ограничения абортов 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Пушкина выступила против ограничения абортов
Фото: РИА Новости
Нельзя ограничительными методами работать над задачей по снижению количества абортов в России, нужно думать о сексуальном образовании и решении социальных проблем материнства и детства, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.
"Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой снизить количество абортов, ограничив продажу соответствующих препаратов и уменьшив финансирование больницам в зависимости от количества проводимых абортов — классический пример того, как чиновники пытаются решать проблему непродуманными и опасными запретами, не понимая ни сути, ни причин возникновения проблемы", — написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что думать над тем, чтобы снижать количество абортов в России, определенно нужно, но не запретом.
"Сексуальное образование в России отсутствует — и противники абортов выступают против его введения, несмотря на то, что ученые напрямую связывают введение полового просвещения со снижением количества абортов, особенно у подростков. Современные методы планирования семьи не продвигаются государственной системой здравоохранения. Средства контрацепции не входят в систему обязательного медицинского страхования — зато в нее входит аборт, который и становится, по факту, популярным средством контрацепции для тысяч россиянок", — считает депутат.
По ее мнению, следует подумать еще и о том, почему женщины идут на аборт. Пока не решены острые социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить неблагополучие, считает она.
"Это происходит не потому, что они какие-то особо легкомысленные и аморальные, как пытаются навязать нам некоторые общественные деятели. У нас огромное число матерей-одиночек, для которых рождение еще одного ребенка повлечет нищенское существование, огромное количество задолженностей по алиментам. Рождение ребенка по-прежнему остается у нас основным риском скатывания в бедность. Вот с чем нужно бороться! Искусственно созданный дефицит медикаментов и давление на врачей едва ли решат проблему. Мы снова получим кустарные аборты, умерших младенцев и матерей, новорожденных, оставленных на улице", — написала Пушкина.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии 2
Политика , Анна Кузнецова , Оксана Пушкина , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение