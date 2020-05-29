Пушкина выступила против ограничения абортов

Нельзя ограничительными методами работать над задачей по снижению количества абортов в России , нужно думать о сексуальном образовании и решении социальных проблем материнства и детства, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.

"Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой снизить количество абортов, ограничив продажу соответствующих препаратов и уменьшив финансирование больницам в зависимости от количества проводимых абортов — классический пример того, как чиновники пытаются решать проблему непродуманными и опасными запретами, не понимая ни сути, ни причин возникновения проблемы", — написала Пушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что думать над тем, чтобы снижать количество абортов в России, определенно нужно, но не запретом.

"Сексуальное образование в России отсутствует — и противники абортов выступают против его введения, несмотря на то, что ученые напрямую связывают введение полового просвещения со снижением количества абортов, особенно у подростков. Современные методы планирования семьи не продвигаются государственной системой здравоохранения. Средства контрацепции не входят в систему обязательного медицинского страхования — зато в нее входит аборт, который и становится, по факту, популярным средством контрацепции для тысяч россиянок", — считает депутат.

По ее мнению, следует подумать еще и о том, почему женщины идут на аборт. Пока не решены острые социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить неблагополучие, считает она.