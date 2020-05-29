Захарова заявила о срыве перемирия в Ливии

«Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме», — сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, «дальнейшее затягивание нынешнего кризиса … грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями».

Захарова подчеркнула, что международное сообщество должно приложить максимальные усилия для того, чтобы помочь ливийцам преодолеть эту ситуацию.

Напомним, еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции — и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии.