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Захарова заявила о деградации ситуации в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 32 минуты назад
Захарова заявила о срыве перемирия в Ливии
Фото: ТАСС
Перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация в стране продолжает деградировать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме», — сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, «дальнейшее затягивание нынешнего кризиса … грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями».
Захарова подчеркнула, что международное сообщество должно приложить максимальные усилия для того, чтобы помочь ливийцам преодолеть эту ситуацию.
Напомним, еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции — и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии.
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Комментарии 1
Политика , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Ливия
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