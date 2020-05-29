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Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, включив туда средства массовой информации. Об этом сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что ранее с предложением о включении СМИ в список пострадавших отраслей выступили Минкомсвязь, комитет Госдумы и ряд глав регионов.
Решение о внесении СМИ в перечень было принято после соответствующей просьбы президента Татарстана Рустама Минниханова, заявила сегодня руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.
«Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей», — подчеркнула она.
По словам источников принадлежащего Григорию Березкину РБК, постановление уже подписано.
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Политика , Рустам Минниханов , Михаил Мишустин , Лилия Галимова , Минкомсвязи РФ , Госдума
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