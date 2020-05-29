В Москве задержан Сергей Митрохин 

Столичные полицейские задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который вышел к зданию ГУ МВД по Москве с требованием освободить журналиста Илью Азара, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, парламентарий встал недалеко от здания на Петровке, 38 с плакатом, на котором было написано: ««Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!».
Как отметил сам Митрохин, он успел простоять всего несколько минут. Затем к нему подошли полицейские и отвели его в автозак.
«Без объяснения причин», — подчеркнул депутат.
Митрохин также заявил, что в автозаке компанию ему составили его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самолкин. Все трое в настоящее время находятся в ОВД «Тверское».
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Илья Азар был задержан за пикет в поддержку «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. День спустя полицейские задержали журналистов, вышедших поддержать самого Азара.