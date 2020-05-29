В Москве задержан Сергей Митрохин 

По данным издания, парламентарий встал недалеко от здания на Петровке, 38 с плакатом, на котором было написано: ««Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!».

Как отметил сам Митрохин, он успел простоять всего несколько минут. Затем к нему подошли полицейские и отвели его в автозак.

«Без объяснения причин», — подчеркнул депутат.

Митрохин также заявил, что в автозаке компанию ему составили его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самолкин. Все трое в настоящее время находятся в ОВД «Тверское».