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В Москве задержан Сергей Митрохин 

Павел Тиунов и ещё 4 39 минут назад
В Москве задержан Сергей Митрохин
Фото: ТАСС
Столичные полицейские задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, который вышел к зданию ГУ МВД по Москве с требованием освободить журналиста Илью Азара, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, парламентарий встал недалеко от здания на Петровке, 38 с плакатом, на котором было написано: ««Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!».
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Как отметил сам Митрохин, он успел простоять всего несколько минут. Затем к нему подошли полицейские и отвели его в автозак.
«Без объяснения причин», — подчеркнул депутат.
Митрохин также заявил, что в автозаке компанию ему составили его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самолкин. Все трое в настоящее время находятся в ОВД «Тверское».
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист Илья Азар был задержан за пикет в поддержку «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. День спустя полицейские задержали журналистов, вышедших поддержать самого Азара.
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Политика , Илья Азар , Владимир Воронцов , Сергей Митрохин , Мосгордума , МВД , Москва
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