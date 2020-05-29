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Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен выдвигаться на новый срок 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Президент Татарстана решил выдвигаться на новый срок
Фото: РИА Новости
Рустам Минниханов планирует выдвигаться на должность президента Татарстана. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе президента республики по итогам его встречи с активистами республиканского общественного движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!".
20 мая президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в режиме конференции поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок.
"Президент России Владимир Путин дал высокую оценку проделанной в республике работе. Это не только моя заслуга — это заслуга очень многих людей. В том числе тех, кто работал до нас и заложил мощный потенциал для дальнейшего развития. Спасибо вам за доверие. Я готов к любым вызовам", — цитирует Минниханова пресс-служба. Выборы президента Татарстана должны состояться осенью 2020 года.
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Политика , Рустам Минниханов , Владимир Путин , Республика Татарстан
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