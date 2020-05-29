Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чемодан, вокзал»: Липецкий губернатор предупредил коррупционеров 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 34 минуты назад
«Чемодан, вокзал»: Липецкий губернатор о коррупционерах
Фото: РИА Новости
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов использовал широко известный лозунг «чемодан, вокзал, Россия», обращаясь к политическим оппонентам.
«Чемодан, вокзал, другой регион», — заявил он, имея в виду коррупционеров, которые были убраны со своих постов.
Это тему глава области поднял в ходе выступления перед жителями с отчетом о проделанной работе.
По словам Артамонова, в регионе пока остаётся достаточное число людей, которых убрали от серых схем и денежных потоков в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, дорожном строительстве. Как подчеркнул губернатор, никто не позволит им вернуть регион в прошлое. Он пообещал не пустить во власть ни одного коррупционера.
Игорь Артамонов также рассказал, что руководство области приступило к чистке рядов регионального отделения партии «Единая Россия».
В начале мая Артамонов прославился высказыванием на тему дезинфекции в условиях пандемии коронавируса. В Сети появилась аудиозапись, на которой он замечает, что обрабатывать химикатами стоит не столько парки, сколько места, где собираются люди, чтобы они начали соблюдать режим самоизоляции.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Национальная Служба Новостей: последние новости
Песков считает одной из лучших в мире эффективность борьбы с COVID-19 в Москве Песков считает одной из лучших в мире эффективность борьбы с COVID-19 в Москве Новости за ночь: Минтруд предложил «карантинные» правила увольнений и простоев Новости за ночь: Минтруд предложил «карантинные» правила увольнений и простоев В Крыму отреагировали на слова бывшего посла США о водной блокаде В Крыму отреагировали на слова бывшего посла США о водной блокаде
Комментарии
Политика , Игорь Артамонов , Единая Россия , Липецкая Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом
«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом
Видео
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение