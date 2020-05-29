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Япония и Россия могут в июне обсудить совместную деятельность на Курилах 

ТАСС и ещё 3 59 минут назад
Назначены переговоры России и Японии по Курилам
Фото: РИА Новости
Консультации по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов на уровне заместителей глав МИД и в рамках рабочей группы по этому вопросу могут состояться не раньше, чем в первой половине июня. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"Что касается вопроса совместной экономической деятельности, то мы намерены в период после следующей недели провести заседание рабочей группы и консультации на уровне заместителей министров", — сказал он.
Мотэги также выразил надежду, что переговоры между сторонами будут всеобъемлющими.
В четверг Мотэги провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В частности, министры обсудили развитие двусторонних отношений и подтвердили готовность укреплять политический диалог на всех уровнях. Как отметили в японском внешнеполитическом ведомстве, стороны также высказались за возобновление рабочих контактов в ближайшее время по вопросам совместной хозяйственной деятельности и мирного договора.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Лавров , МИД , Япония
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