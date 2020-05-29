МИД РФ прокомментировал беспорядки в США 

США накопились явные проблемы в сфере прав человека. Об этом свидетельствуют беспорядки в Миннесоте, заявили в МИД РФ

Российские дипломаты призвали Вашингтон тщательно расследовать убийство 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Мужчина погиб во время задержания. Офицер полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин надавил ему на шею, несмотря на просьбы прекратить. Перед смертью Флойд несколько раз повторил, что не может дышать.

Полицейских, проводивших задержание, уволили со службы. В полицейском департаменте рассказали, что Шовин имел 18 внутренних жалоб, однако не уточняется, чем были недовольны его коллеги.

После гибели мужчины город оказался охвачен беспорядками. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Американский президент Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым». Градоначальник ответил, что американский президент «не знает ничего о силе Миннеаполиса». Он заявил, что жители города «дьявольски сильны» и обязательно справятся с трудным периодом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что массовые протесты прошли в восьми городах США. В Миннеаполисе полицейские арестовали съёмочную группу канала. Журналисты утверждают, что были готовы сменить место своей локации, если они кому-то мешали. Во время задержания они заявили, что являются представителями прессы, но полицейских это не остановило.