Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Попросили из Кремля». Главред «Кавказского узла» о внезапном желании Кадырова прощать своих врагов 

Национальная Служба Новостей 27 минут назад
«Попросили из Кремля»: Кадыров начал прощать своих врагов
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов в эфире НСН рассуждает о причинах великодушия главы Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Такое условие он назвал в прямом эфире в Instagram. Говоря о своем отношении к уехавшим из России сторонникам независимости Ичкерии, Кадыров подчеркнул, что они сами знают о несостоятельности своих идей. По его словам, это несколько лиц, отрабатывающие социальный паек.
Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов в беседе с НСН предположил, что смена политического курса Кадырова могла произойти вследствие давления из Москвы. Он также напомнил, что Кадыров ранее угрожал расправиться со своими противниками, впоследствии убитыми в Европе.
«Я считаю, что слова Кадырова надо воспринимать в контексте угроз, которые он лично озвучивал в адрес тех ичкерийцев, которые были убиты в Европе. Среди них были известные боевики, как, например, Зелимхан Хангошвили, про которого сам Путин рассказывал, какой это чудовищный терририст, так и совершенно неизвестный даже для рядового жителя Кавказа бывший ичкериец Имран Алиев, который отметился своими критическими публикациями. Наверное, мы можем считать, что это какой-то поворот в политике Кадырова за пределами России. Продиктованы ли они какой-то рекомендацией из Кремля или сменой его собственных соображений? Я склонен считать, что ему могли предложить как-то сменить дискурс и перестать представлять из себя врага чеченцев, как это происходило с июня 2016 года, когда он публично озвучил угрозы. Особенно после скандала и обострения российско-германских отношений, которые произошли, когда в Берлине был убит Хангошвили. Мы знаем, что сотни тысяч людей как минимум в Чечне воспринимают слова Кадырова гораздо серьезнее, чем решения суда. Хотя все должно упираться в нормативные акты, а не в слова Кадырова или какого-то другого лица», — добавил Шведов.
4 декабря 2019 года МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Власти Германии заявляли, что у них достаточно фактических доказательств причастности госорганов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле все обвинения отвергли.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Национальная Служба Новостей: последние новости
Песков допустил, что день парада Победы сделают выходным Песков допустил, что день парада Победы сделают выходным Экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии Экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии Совет Европы хочет проверить поправки в Конституцию РФ Совет Европы хочет проверить поправки в Конституцию РФ
Комментарии
Политика , Рамзан Кадыров , Зелимхан Хангошвили , Григорий Шведов , МИД , Москва , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский журналист ответил Соловьеву цитатой Путина
Украинский журналист ответил Соловьеву цитатой Путина
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение