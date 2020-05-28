«Попросили из Кремля»: Кадыров начал прощать своих врагов

Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов в эфире НСН рассуждает о причинах великодушия главы Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Такое условие он назвал в прямом эфире в Instagram. Говоря о своем отношении к уехавшим из России сторонникам независимости Ичкерии, Кадыров подчеркнул, что они сами знают о несостоятельности своих идей. По его словам, это несколько лиц, отрабатывающие социальный паек.
Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов в беседе с НСН предположил, что смена политического курса Кадырова могла произойти вследствие давления из Москвы. Он также напомнил, что Кадыров ранее угрожал расправиться со своими противниками, впоследствии убитыми в Европе.
«Я считаю, что слова Кадырова надо воспринимать в контексте угроз, которые он лично озвучивал в адрес тех ичкерийцев, которые были убиты в Европе. Среди них были известные боевики, как, например, Зелимхан Хангошвили, про которого сам Путин рассказывал, какой это чудовищный терририст, так и совершенно неизвестный даже для рядового жителя Кавказа бывший ичкериец Имран Алиев, который отметился своими критическими публикациями. Наверное, мы можем считать, что это какой-то поворот в политике Кадырова за пределами России. Продиктованы ли они какой-то рекомендацией из Кремля или сменой его собственных соображений? Я склонен считать, что ему могли предложить как-то сменить дискурс и перестать представлять из себя врага чеченцев, как это происходило с июня 2016 года, когда он публично озвучил угрозы. Особенно после скандала и обострения российско-германских отношений, которые произошли, когда в Берлине был убит Хангошвили. Мы знаем, что сотни тысяч людей как минимум в Чечне воспринимают слова Кадырова гораздо серьезнее, чем решения суда. Хотя все должно упираться в нормативные акты, а не в слова Кадырова или какого-то другого лица», — добавил Шведов.
4 декабря 2019 года МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Власти Германии заявляли, что у них достаточно фактических доказательств причастности госорганов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле все обвинения отвергли.