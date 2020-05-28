«Обвиняют во всех грехах»: в РФ жестко ответили Германии 

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По словам депутата, Германия не предъявила никаких доказательств и оперирует лишь голословными утверждениями.

«Это такой постпандемический холодный душ, попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов», — приводит ТАСС слова Слуцкого.

Он отметил, что в случае принятия санкций «это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем» в отношениях между РФ и Германией.

Парламентарий призвал официальный Берлин прислушаться к голосам здравомыслящих политиков и бизнесменов, которые выступают за восстановление отношений о отказ от санкционной политики.