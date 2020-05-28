«Обвиняют во всех грехах»: в РФ жестко ответили Германии 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал намерение Германии ввести новые санкции в отношении России за приписываемые ей кибератаки в 2015 году «деструктивным шагом».
По словам депутата, Германия не предъявила никаких доказательств и оперирует лишь голословными утверждениями.
«Это такой постпандемический холодный душ, попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов», — приводит ТАСС слова Слуцкого.
Он отметил, что в случае принятия санкций «это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем» в отношениях между РФ и Германией.
Парламентарий призвал официальный Берлин прислушаться к голосам здравомыслящих политиков и бизнесменов, которые выступают за восстановление отношений о отказ от санкционной политики.
Как сообщал «Рамблер», ранее в МИД ФРГ заявили, что страна оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по делу о кибератаке на бундестаг, в причастности к которой подозревается Россия. Кибератака была совершена 30 апреля 2015 года. В ее результате было похищено около 16 гигабайтов данных с компьютеров бундестага. В мае 2020-го Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по делу о нападении.