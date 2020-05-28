Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Обвиняют во всех грехах»: в РФ жестко ответили Германии 

Вероника Полынина и ещё 2 29 минут назад
«Обвиняют во всех грехах»: в РФ жестко ответили Германии
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал намерение Германии ввести новые санкции в отношении России за приписываемые ей кибератаки в 2015 году «деструктивным шагом».
По словам депутата, Германия не предъявила никаких доказательств и оперирует лишь голословными утверждениями.
«Это такой постпандемический холодный душ, попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов», — приводит ТАСС слова Слуцкого.
Он отметил, что в случае принятия санкций «это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем» в отношениях между РФ и Германией.
Парламентарий призвал официальный Берлин прислушаться к голосам здравомыслящих политиков и бизнесменов, которые выступают за восстановление отношений о отказ от санкционной политики.
В Германии заговорили о новых санкциях против РФ
Как сообщал «Рамблер», ранее в МИД ФРГ заявили, что страна оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по делу о кибератаке на бундестаг, в причастности к которой подозревается Россия. Кибератака была совершена 30 апреля 2015 года. В ее результате было похищено около 16 гигабайтов данных с компьютеров бундестага. В мае 2020-го Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по делу о нападении.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Комментарии 27
Политика , Дмитрий Бадин , Леонид Слуцкий , Бундестаг , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ИТАР-ТАСС , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа альтернатива нефти и газу
Названа альтернатива нефти и газу
Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Топ-менеджер «Лукойла» найден мертвым в Москве
Топ-менеджер «Лукойла» найден мертвым в Москве
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение