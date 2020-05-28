В МИД рассказали о вернувшихся из США школьниках

"По состоянию на сегодня 50 ребят вернулись из США в Россию. Еще 5 воспользуются ближайшими рейсами. Семь из того количества, которое было найдено нашим посольством или вышло на связь, 7 человек решили остаться в США для того, чтобы переждать пандемию там", — сказала она во время брифинга в четверг.

Работа с российскими школьниками не останавливается, посольство РФ в США и МИД РФ оказывают содействие и родителям детей, добавила Захарова.

"Так что будем оказывать все возможной содействие в решении этой проблемы. Держим ее на контроле", — подчеркнула она.

Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.