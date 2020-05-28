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В МИД рассказали о российских школьниках, вернувшихся из США 

РИА Новости и ещё 2 38 минут назад
В МИД рассказали о вернувшихся из США школьниках
Фото: depositphotos.com
Пятьдесят российских школьников, которые обучались в США, вернулись домой на сегодняшний день, еще пять прибудут ближайшими рейсами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на сегодня 50 ребят вернулись из США в Россию. Еще 5 воспользуются ближайшими рейсами. Семь из того количества, которое было найдено нашим посольством или вышло на связь, 7 человек решили остаться в США для того, чтобы переждать пандемию там", — сказала она во время брифинга в четверг.
Работа с российскими школьниками не останавливается, посольство РФ в США и МИД РФ оказывают содействие и родителям детей, добавила Захарова.
"Так что будем оказывать все возможной содействие в решении этой проблемы. Держим ее на контроле", — подчеркнула она.
Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Политика , США , Мария Захарова , МИД , Правительство РФ
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