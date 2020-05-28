Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 22 минуты назад
Россия обратилась с новым требованием к Турции
Фото: ТАСС
Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.
«Призываем турецкие общественно-политические круги, представителей проживающих на территории Турции народов, связанных родственными узами с Россией, к объективному взгляду на непростые события истории XX века. Принципиально выступаем за то, чтобы скорбные даты не обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру, а помогали сближению на основе общей исторической памяти и судьбы», — говорится в заявлении МИД России.
Речь идет о серии акций, которые прошли в мае, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году. Большинство из них прошли в онлайн-режиме.
«Однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме. Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что к ним присоединился и ряд турецких официальных лиц, позволивших себе, в частности, проводить возмутительные параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой Российской Федерации в отношении Крыма», — заявили в МИД России.
Ведомство отмечает, что попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары «не вяжется и с ее подходом к собственной истории».
Напомним, в Крыму 18 мая провозглашено Днем памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году. После референдума 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле оценили эффективность борьбы с коронавирусом в Москве В Кремле оценили эффективность борьбы с коронавирусом в Москве Москва осудила «порочную практику» США Москва осудила «порочную практику» США Крым заявил о невыполнимых требованиях Роспотребнадзора к туризму Крым заявил о невыполнимых требованиях Роспотребнадзора к туризму
Комментарии 5
Политика , Владимир Путин , МИД , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«Крым не ваш»
«Крым не ваш»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение