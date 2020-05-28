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Посольство России в Германии не комментирует вызов посла в МИД 

РИА Новости 43 минуты назад
РФ отказалась комментировать вызов посла в МИД ФРГ
Фото: РИА Новости
Посольство РФ не комментирует вызов посла Сергея Нечаева в МИД ФРГ из-за дела о "русских хакерах", ссылаясь на ранее сделанное заявление по теме.
Ранее в четверг МИД ФРГ сообщил, что в ведомство был вызван посол Нечаев. Государственный секретарь МИД Мигель Бергер от имени федерального правительства решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии в апреле-мае 2015 года. Он проинформировал, что правительство через Брюссель активирует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за кибернападение на бундестаг Германии, в том числе объявленного в розыск 5 мая Дмитрия Бадина.
"Позиция изложена в нашем вчерашнем заявлении, которое опубликовано на сайте и в соцсетях на русском и немецком языках", — заявили российским журналистам в дипмиссии.
Накануне посольство опубликовало комментарий по этой теме, который диппредставительство дало немецкому агентству DPA. В комментарии отмечалось, что Москва выражала готовность обсудить проблематику и изучить факты, но интерес Берлина сошел на нет, а фоне пандемии "кому-то понадобилось" напомнить миру о "российской угрозе".
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Бадин , Сергей Нечаев , Сергей Лавров , Бундестаг , МИД , ЕС , ИА DPA , Брюссель , Германия
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