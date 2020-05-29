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Косачев объяснил запрет Запада просить помощь у России 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
«Откровенный шантаж»: О запрете Запада просить помощь у РФ
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Запад боится, что его неудачи в борьбе с коронавирусом породят симпатии союзников к России и Китаю, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире НСН.
Так парламентарий прокомментировал публикацию главы МИД Сергея Лаврова для китайского издания Global Times. Министр упомянул о звучащих в адрес Москвы обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для "укрепления геополитического влияния". По его словам, уже дошло даже "до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация".
Косачев подчеркнул, что озвученная Лавровым проблема его не удивляет.
"Она, к сожалению, укладывается в логику поведения наших геополитических оппонентов — так называемого коллективного Запада. Они в любой ситуации, даже когда это затрагивает интересы, безопасность и здоровье людей, ставят на первый план задачу обеспечения собственного доминирования в мире, причем не через тесную конкурентную борьбу, а через подавление соперников", — отметил сенатор.
Он добавил, что в сознании Запада не прекращается "деление на союзников и противников" даже тогда, когда миру необходим коллективный ответ на общую беду.
"Действительно, идет откровенный шантаж и запугивание тех стран, которые теоретически могут себе представить сближение с Россией на принципах противодействия пандемии", — заключил Косачев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 4
Политика , В мире , Сергей Лавров , Константин Косачев , МИД , Совет Федерации , Китай , Москва
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