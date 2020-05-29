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«Никто еще у нас с голоду не умер» 

Артём Кульша и ещё 18 41 минуту назад
«Никто еще у нас с голоду не умер»
Фото: правительство Республики Бурятия
В Бурятии еще никто не умер от голода из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает издание «Ариг Ус», заявила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», состоялось заседание комитета законодательного органа Бурятии Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам. Во время него обсуждались последствия пандемии коронавирусной инфекции.
«Говорить, что у населения (Бурятии. — Прим. ред.) нет денег… Это не так!» — заявила Кочетова в ходе него.
Она заверила, что в республике осуществляются все меры поддержки по линии как регионального, так и федерального бюджета. Также она подчеркнула, что «никто еще у нас с голоду не умер».
Сегодня, как сообщает ТАСС, министр извинилась за свои слова перед людьми, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции. Выбор именно тех слов она объяснила чрезвычайной эмоциональностью своего доклада, а также реакцией на реплики своего собеседника — депутата Игоря Бобкова.
«Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждет голод», — посетовала она.
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Политика , Общество , Игорь Бобков , Республика Бурятия
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