Министр в Бурятии извинилась перед жителями

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний в диалоге с депутатом о том, что "никто не умер от голода". Об этом Кочетова написала на своей странице в Facebook.

Ранее на ресурсах местного телеканала "Ариг Ус" была распространена информация о том, что на заседании комитета Народного Хурала (парламента) Бурятии по бюджету, налогам и финансам депутат Игорь Бобков задал вопрос главе регионального Минэкономики о ситуации с обеспеченностью продовольствием. В ответ на это Кочетова напомнила об оказываемых федеральных и региональных мерах поддержки и сказала, что в регионе "с голода еще никто не умер".

"В ответе и моем выражении о том, что "никто не умер", подразумевается, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введено своевременно и оперативно. Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада. И после этого депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждет голод. Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова", — написала Кочетова.

41-летняя Екатерина Кочетова была назначена на должность министра экономики Бурятии в начале марта 2020 года, ее кандидатуру согласовали депутаты Народного Хурала республики.

С февраля 2018 года по декабрь 2019 года она занимала должность замминистра промышленности и торговли Бурятии. До этого работала в администрации Улан-Удэ на разных должностях, в том числе на должности начальника управления экономики и финансов Комитета по образованию.