Захарова оценила слова посла США о новых санкциях 

Ранее Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Он считает, что, несмотря на избирательную кампанию, принять этот законопроект могут очень быстро. Американцы намерены таким образом предотвратить завершение строительства трубопровода или по крайней мере помешать введению его в эксплуатацию.

Конечно, вызывает сожаление, что в Вашингтоне доминируют политики, чей стиль — не развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере, а использование энергетического фактора для продолжения антироссийской и, по сути, антиевропейской политики, — заявила Захарова на брифинге.

По её словам, Соединённые Штаты не должны лезть в европейские энергетические проекты, передаёт ТАСС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.