Отвернется ли Белоруссия от России?

Advance (Хорватия) , природа российско-белорусских отношений меняется, а Белорусы впервые покупают американскую нефть и хотят, чтобы Китай помог им создать ракетные системы, которые, по их словам, Москва им не дает. А недавно во время парада над Минском пролетали новые дроны белорусского производства. По мнению, природа российско-белорусских отношений меняется, а Лукашенко осторожно движется в сторону других игроков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко — фигура многогранная. Этого человека, который дольше всех официально возглавляет европейскую страну, называют «последним диктатором Европы», потому что кажется — он из другого времени. Так и есть, но при этом он наш современник. Кроме всего этого, Лукашенко — персона загадочная и так выстраивает отношения с Россией , что всем приходится гадать, какие они, и мало кто угадывает (быть может, это просто невозможно). Иногда приходит какая-нибудь новость, которая свидетельствует о внезапном обострении отношений между Минском и Москвой, а уже через пару дней Лукашенко и российский президент появляются «вместе на льду» (оба любят хоккей, и совместные игры уже почти вошли в традицию).

Какая ситуация сейчас? Как всегда, загадочная. По одним данным, между странами опять разлад, раскол, и симбиотическим отношениям между Россией и Белоруссией, продолжавшимся несколько десятилетий, пришел конец. Но не было еще такого случая, чтобы конец подобным разговорам не положили шайба, клюшки и защитная форма.

Уже поэтому мы можем сделать один вывод. Да, природа российско-белорусских отношений меняется, но молниеносного раскола, как между Россией и Украиной , не будет. Отношения между Россией и Белоруссией переживают стадию медленной деградации, и Александра Лукашенко очень осторожно движется в сторону других игроков. Бывают периоды, когда Лукашенко практически незаметен, насколько это возможно для большого человека (не в физическом, а в политическом смысле). Вообще, Белоруссия — страна с очень понятной вертикальной иерархией. Фракции там если и существуют, то работают так, что опровергают собственное существование. Все решения, — а выбор геополитического пути — важнейшее решение — принимает верхушка, и сначала должен их обдумать, а еще чаще придумать, сам президент Александр Лукашенко.

Кто-то скажет, что для России и Белоруссии «естественно» держаться вместе и быть частью одной сферы интересов. То же самое долгое время говорили (где как) и об Украине, но всем нам известно, что произошло. Однако повторю, что Украина — другое дело. Более демократичный Киев относился к России «то тепло, то холодно», и наконец отношения сильно охладели (хотя при нынешнем президента Владимире Зеленском еще слишком рано выносить окончательный вердикт).

Что касается Белоруссии, то о ней можно сказать «nomen est omen» («Имя говорит само за себя»), так как между ней и Россией нет значительных различий, которые в случае раскола могли бы сыграть судьбоносную роль, особенно если кто-нибудь задумает поссорить эти две страны (хотя этому плану уже, вероятно, лет 30).

Насколько скептически Лукашенко относится к России, известно, и за последние пять лет мы не раз повторяли об этом. Если вкратце, то после украинского кризиса Лукашенко понял, что однажды и его страну могут лишить территориальной целостности (если не полностью ассимилировать). С тех пор он стал «более осторожным последним диктатором».

Поэтому не будем останавливаться на этом подробно и давайте обратимся к последней информации. Для начала рассмотрим статью в американском «Вашингтон пост», где говорится о первой закупке белорусами американской нефти в этом месяце. Автор считает, что это «больше, чем энергетическая сделка» и что «один из самых верных российских союзников пробует взаимодействовать с Западом».

Трудно не согласиться с этим мнением. Аналитик из Минска Артем Шраибман так прокомментировал ситуацию:

«Лукашенко хочет показать русским, что может обойтись и без их поддержки».

Действительно, сейчас так и кажется, и так кажется уже давно. Однако, действуя таким образом, Лукашенко ведет как минимум двойную игру, поскольку одновременно «показывает» западным силам, что ему можно доверять и что не стоит видеть в нем только «последнего диктатора», которому давно предначертана смена режима. Лукашенко сознательно избегает всякого рода обострений, поскольку знает, что Майдан в Минске не случится, если Запад поймет — в Белоруссии можно добиться своего мирным путем. Возможно, Лукашенко помнит «югославский сценарий», при котором США позволили Югославии остаться социалистической (хотя по всему миру вели агрессивную кампанию против «красной угрозы») при условии, что она не войдет в сталинскую, а затем советскую сферу влияния. Лукашенко очень хорошо понимает, что разговоры об «установлении демократии» — это пустые фразы, которые ничего не значат (иначе демократия была бы и в Саудовской Аравии). Также он знает, что западные силы позволят ему «спокойно править», если у них будет на то достаточно причин.

Как же так случилось, что Белоруссия закупила американскую нефть? В феврале, когда мир постепенно отгораживался от пандемии коронавируса, в Минске побывал госсекретарь США Майк Помпео, который сделал Лукашенко заманчивое предложение о продаже Белоруссии нефти по «конкурентным ценам». Напомню, что это был первый визит высокопоставленного американского дипломата в Белоруссию за три десятилетия!

Через два месяца по прошествии более десяти лет США и Белоруссия восстановили дипломатические отношения, и в Минск в качестве нового посла приехала Джулия Фишер, высокопоставленный представитель Госдепа

Помпео знал, что предложить, поскольку в последнее время Минск и Москва конфликтуют из-за энергетики, а точнее из-за цен на нефть и газ. Дело в том, что до сих пор Россия продавала Белоруссии энергоносители по очень сниженным ценам (в обмен на лояльность), но больше не хочет этого делать, поскольку, и это не секрет, экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться.

Первая партия нефти из США будет небольшой: 80 тысяч тонн нефти прибудут в литовский порт в начале следующего месяца, а оттуда отправятся в Белоруссию через Польшу. Однако эта партия — только проверка логистики. Впоследствии можно ожидать расширения поставок. В связи с этим Россия решила немедленно действовать, и 15-го мая российская государственная компания «Роснефть» договорилась о поставке девяти миллионов тонн нефти в Белоруссию. Правда, это в два раза меньше, чем в прошлые годы. Кто заполнит вакуум? Похоже, НПЗ в литовском порту Клайпеда будет довольно загружен в этом году!

Но это еще не все. Лукашенко думает, как бы ему наладить отношения еще с одной страной — Украиной. Правда, и этого Россия, конечно, не одобрит. Прошлой осенью Лукашенко выразил желание строить вместе с Украиной ракеты. Да-да. Лукашенко все чаще размышляет о том, что в его положении между Востоком и Западом нужна адекватная оборона. Сегодня же пришла важная новость. Как передают СМИ, Лукашенко заявил, что хочет обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином

«Я хочу поговорить с ним на эту тему и думаю, что никаких проблем не возникнет», — сказал белорусский президент.

О каких ракетах идет речь? Конечно, Лукашенко интересуют ракеты малой дальности — такие, которыми можно поразить цели в радиусе трехсот километров.

Почему же он не хочет разрабатывать новые ракетные технологии с Россией? По его словам, Россия отказывается и не хочет давать ему такие ракеты. Москва же заявляет, что «это необоснованные обвинения» и что у России нет ракетных систем такой дальности, кроме тех, которые она отдала в аренду Казахстану.

Так или иначе похоже, что Лукашенко больше не намерен уговаривать Россию и ищет другие варианты. Скажем, даже если он договорится с Китаем (по его же собственным словам, «проблем не возникнет»), Москве это не понравится. Мало того что Москва и Пекин — стратегические союзники, так еще и речь идет о сфере острой конкуренции…

В ожидании новых потенциальных партнеров (или союзников) Лукашенко не сидит сложа руки. На 75-ю годовщину победы над нацизмом (страны, за исключением Белоруссии и Туркменистана, на территории бывшего СССР отказались от парадов) Белоруссия провела военный парад и продемонстрировала самые разные новые вооружения, включая загадочные беспилотные аппараты, а также новую артиллерию. Заявлено, что их произвел белорусский ВПК.

Все это может привести к разным последствиям или снова закончиться хоккейным матчем с участием Александра и Владимира. Если так и случится, Лукашенко еще больше укрепит свою позицию, дав понять Путину, что готов к сотрудничеству и партнерству, но только при условии, что в их отношениях будут соблюдаться границы.