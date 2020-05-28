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Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве 24 июня 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Президент Киргизии примет участие в параде Победы
Фото: РИА Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.
«Президент Кыргызской Республики примет участие в Параде в Москве 24 июня, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — цитирует РИА Новости представителя аппарата Жээнбекова.
Отмечается, что 360 тыс. человек из Киргизии приняли участие в военных действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что сербский лидер Александр Вучич приедет на парад Победы.
26 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
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Политика , Сооронбай Жээнбеков , Владимир Путин , Александр Вучич , РИА Новости , Кыргызстан , Москва
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