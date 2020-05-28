Президент Киргизии примет участие в параде Победы

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«Президент Кыргызской Республики примет участие в Параде в Москве 24 июня, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — цитирует РИА Новости представителя аппарата Жээнбекова.

Отмечается, что 360 тыс. человек из Киргизии приняли участие в военных действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что сербский лидер Александр Вучич приедет на парад Победы.