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В Польше опровергли информацию о вымогательстве главой Россельхознадзора взятки 

Lenta.ru и ещё 49 37 минут назад
Скандал с главой Россельхознадзора получил продолжение
Фото: kremlin.ru
Польский производитель молочных продуктов «Млековита» опроверг информацию российских СМИ, согласно которой глава Россельхознадзора Сергей Данкверт вымогал у руководства компании взятку. Об этом сообщает Business Insider Польша.
В заявлении компании, имеющемуся в распоряжении издания, говорится, что председатель правления Дариуш Сапиньски никогда не встречался и не контактировал с Данквертом. Также опровергается требование главой ведомства взятки в размере полумиллиона долларов за снятие ограничений на поставки молочной продукции из Польши в Россию.
Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что польский бизнесмен обвинил Данкверта в вымогательстве. По данным телеканала, в полицию обратился президент компании «Млековита». Он якобы утверждает, что деньги с него требовали взамен на снятие ограничений на поставки продукции в Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что неизвестно, насколько достоверна эта информация.
«Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал он.
В Россельхознадзоре информацию о взятке опровергают. Данкверт, в свою очередь, обсуждает позицию с адвокатом.
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , МВД , РЕН ТВ , Польша
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