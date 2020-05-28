Названы основные атрибуты «эпохи Путина» 

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«Ремиссия в нулевые, обороноспособность в десятые. Но главное по охвату и глубине влияния — Крым, вернувший жителям России понятие "мы"», — перечислил Ослон, отвечая журналисту на вопрос, что войдет в учебники истории в параграф об «эпохе Путина».

Он также отметил, что авторы пособий не забудут и победу над коронавирусом.