Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы основные атрибуты «эпохи Путина» 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы основные атрибуты «эпохи Путина»
Фото: globallookpress.com
Основными атрибутами периода президентства Владимира Путина станут геополитические решения и развитие российской армии. Об этом в интервью с газетой «Известия» заявил президент фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон.
«Ремиссия в нулевые, обороноспособность в десятые. Но главное по охвату и глубине влияния — Крым, вернувший жителям России понятие "мы"», — перечислил Ослон, отвечая журналисту на вопрос, что войдет в учебники истории в параграф об «эпохе Путина».
Он также отметил, что авторы пособий не забудут и победу над коронавирусом.
При этом самые популярные в этот период российские политики, по мнению директора фонда, кроме президента — это руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал публикацию Bloomberg о якобы низких рейтингах Путина. По его словам, таким образом США пытаются дискредитировать российского лидера и основные институты власти в стране. Агентство опубликовало график, согласно которому рейтинг доверия президенту составляет 27 процентов, в то время как реальный его уровень — 67,9 процента.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Последние новости
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Комментарии 14
Политика , Сергей Шойгу , Владимир Жириновский , Александр Ослон , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Владимир Путин , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , Фонд "Общественное мнение" , ЛДПР , газета "Известия" , Bloomberg , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий Васильев отказал в помощи больной девочке
Ведущий Васильев отказал в помощи больной девочке
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Детей нашли в квартире с умершей матерью в Москве
Топ-менеджер «Лукойла» найден мертвым в Москве
Топ-менеджер «Лукойла» найден мертвым в Москве
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение