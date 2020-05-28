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Лавров обвинил Запад в запрете принимать помощь от РФ 

Артём Кульша и ещё 28 38 минут назад
Некоторые государства не обращаются к России за помощью в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 исключительно по политическим причинам. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье для китайского издания Global Times.
«Пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма», — написал он.
Таковыми глава российского Министерства иностранных дел (МИД) назвал попытки возложить на Китай вину за распространение коронавирусной инфекции, спекуляции относительно помощи России некоторым странам, а также запрет обращаться к Москве за медико-гуманитарной помощью.
Последнее он назвал абсурдным, унизительным и противоречащим базовым дипломатическим нормам, а все вместе — хищническим подходом, мышлением в духе «свой-чужой» и следованием принципу «каждый за себя» и закону джунглей.
«Есть и те, кто пытается воспользоваться текущей ситуацией для игр в "Монополию", продвижения узкокорыстных интересов, сведения счетов с геополитическими конкурентами», — добавил Лавров.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД
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