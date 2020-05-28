Некоторые государства не обращаются к России за помощью в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 исключительно по политическим причинам. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье для китайского издания Global Times.

«Пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма», — написал он.

Таковыми глава российского Министерства иностранных дел (МИД) назвал попытки возложить на Китай вину за распространение коронавирусной инфекции, спекуляции относительно помощи России некоторым странам, а также запрет обращаться к Москве за медико-гуманитарной помощью.

Последнее он назвал абсурдным, унизительным и противоречащим базовым дипломатическим нормам, а все вместе — хищническим подходом, мышлением в духе «свой-чужой» и следованием принципу «каждый за себя» и закону джунглей.