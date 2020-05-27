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Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить «Минск-2» 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Москва пригрозила Киеву «непоправимыми последствиями»
Фото: Reuters
Любые попытки Киева изменить минские договоренности и очередность шагов могут привести к непоправимым последствиям, сказал представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
"Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов. Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах "зачистки" непокорных территорий, такой киевский контроль — это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса", — сказал Грызлов журналистам.
"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия, как посредник и гарант минского процесса, продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", — добавил он.
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Политика , Борис Грызлов , Совбез ООН , Киев
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