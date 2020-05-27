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Грызлов: Киев отходит от «нормандских» решений 

ИА Regnum 2 часа назад
Грызлов обвинил Киев в отходе от «нормандских» решений
Фото: РИА Новости
Украина все дальше отходит от «нормандских» решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
«Всем становится понятной неизменная позиция Киева о невозможности каких-либо обсуждений урегулирования с представителями Донецка и Луганска, так как единственная задача украинской стороны — сохранение санкций», — сказал Грызлов журналистам.
Киевская власть обманывает своих граждан — в Минских договоренностях никаких санкций нет, подчеркнул он.
«Обозначив свою линию на затягивание конфликта и отказ от принятия каких-либо решений по всем трекам Минских договоренностей, представители Киева настойчиво забалтывают любые предложения по выходу на конкретный результат переговоров в рамках Контактной группы», — указал он.
Грызлов напомнил, что накануне представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп — даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура.
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Комментарии
Политика , Украина , Борис Грызлов , ИА REGNUM , Донецк , Киев
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