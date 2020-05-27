Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров заявил, что Чечня достигла пика по заражению коронавирусом 

ТАСС 1 час назад
Кадыров заявил о пике по заражениям в Чечне
Фото: РИА Новости
Уровень инфицирования коронавирусом нового типа в Чечне вышел на пиковый уровень. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.
"Я дал поручение оперативному штабу и правительству выяснить, что необходимо включить во второй этап (плана смягчения режима ограничений), на днях они предоставят. Нам кажется, мы на пике и ожидаем спада. Людям необходимо немного проявить терпение", — сказал Кадыров, добавив, что благодаря соблюдению режима самоизоляции, в Чечне показатели по коронавирусу лучше, чем других регионах.
Он отметил, что пандемия затронула практически все сферы деятельности региона.
"В экономике минусы, в социальной сфере минусы, много объектов, которые необходимо открыть, хотя строительство ни одного объекта не было приостановлено. Безработица увеличилась более чем на 1%, это для нас большая проблема. По линии здравоохранения, по линии рождаемости и смертности у нас очень хорошие показатели", — сказал Кадыров.
В Чечне зарегистрировано 1 152 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровели, 13 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Кадыров 16 мая подписал указ о реализации первого этапа плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции — разрешение розничной торговли непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, а также открытие автосервисов, моек и заправок.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ТАСС: последние новости
Совещание Путина с Собяниным на тему борьбы с коронавирусом. Видеотрансляция Совещание Путина с Собяниным на тему борьбы с коронавирусом. Видеотрансляция Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным днем Песков ожидает, что день проведения парада Победы в этом году будет выходным днем Источник: экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации в Санкт-Петербурге Источник: экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации в Санкт-Петербурге
Комментарии
Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Убийцу молодой кубинки арестовали в Москве
Убийцу молодой кубинки арестовали в Москве
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение