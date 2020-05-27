Путина снова заметили с ручкой 

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Президент России Владимир Путин снова привлек внимание СМИ к ручке в своей руке. На совещании по ситуации на рынке труда глава государства обратился к теме трудоустройства выпускников вузов.

Путин поручил продумать все возможные меры по поддержке и трудоустройству выпускников и попросил главу Минобрнауки , руководителей других ведомств и глав регионов «обратить на это особое внимание в текущей ситуации в этом году». Во время этой просьбы глава государства отложил ручку, которую до этого крутил в руке.

Накануне, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин бросил руку на стол, эмоционально отреагировав на ситуацию с природными пожарами и паводками в российских регионах.