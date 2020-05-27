«Игра ва-банк»: США выдавливают РФ с оружейного рынка

Продавать оружие партнерам, вводить санкции, вытеснять противника с рынка высоких технологий — Госдеп США опубликовал доклад о соперничестве с Россией и Китаем. По мнению аналитиков, уровень военного развития этих стран бросает вызов миропорядку, в котором ведущую роль играет Запад. Чтобы сохранить лидерство, Вашингтон намерен всячески тормозить Москву и Пекин. О том, как именно американцы собираются это делать, — в материале РИА Новости.

Без импорта

Россию и Китай Госдеп считают практически равными соперниками, угрожающими национальной безопасности. Поэтому надо "противостоять их попыткам сформировать мир, противоречащий нашим ценностям и интересам".

"Необходимо создавать максимум препятствий для передачи передовых технологий и вооружений России и Китаю, которые можно задействовать для военных и силовых целей, — говорится в документе. — Следует укреплять национальные меры экспортного контроля, мониторить иностранные инвестиции, отслеживать визовые запросы. Кроме того, надо дипломатическим путем убеждать другие страны воздержаться от сотрудничества с нашими соперниками".

Американцы так действуют не первый год. Достаточно вспомнить, как Париж под давлением Вашингтона в последний момент отказался передать России два уже оплаченных вертолетоносца класса "Мистраль". После 2014-го США делают все, чтобы Москва не получала технологии и продукцию оборонного или двойного назначения, в том числе станки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев /// Десантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль" на судостроительном заводе

Немецкая компания Rheinmetall, с 2011-го возводившая под Нижним Новгородом современный межвидовой центр боевой подготовки войск, в 2014 году под нажимом правительства прекратила все работы. Впрочем, уже в следующем году учебный объект открыли — достроили сами. Санкции, конечно, повлияли на производственные цепочки в российской оборонке, однако в конечном счете подстегнули производство отечественных аналогов и побудили развернуться в поисках торговых партнеров на восток.

"Полагаю, на очереди Южная Корея, с которой у нас сохраняется хороший товарооборот, — рассказывает РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Они продают нам в том числе технологии оборонного или двойного назначения. У США это вызывает ревность. Дело в том, что Вашингтон "выдаивает" из Южной Кореи все их высокотехнологичные военные разработки. На корейские инновации в американской оборонке приходится от семи до десяти процентов".

Эксперт считает, что Вашингтон надавит на Сеул, чтобы ликвидировать или значительно ослабить сотрудничество корейцев с Москвой. Кроме того, американцы продолжат обрубать немногие оставшиеся технологические связи России со странами ЕС . Всех, кто проявит непослушание, полагает Судаков, накажут санкциями, так как Белый дом не привык считать своих союзников самостоятельными игроками на мировой арене.

Зенитно-ракетная эпопея

В докладе Госдепа утверждается, что военное развитие России напрямую завязано на торговле вооружениями:

"Продавая боевую технику за рубеж, Москва получает деньги на оснащение собственной армии и разработку перспективных оборонных технологий. Военный экспорт — стратегически важная отрасль для русских. Удар по ней существенно сдержит их развитие".

То есть необходимо срывать оборонные контракты России с другими странами и вытеснять Москву с мирового оружейного рынка.

Понять недовольство Вашингтона тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные системы С-400, несложно — все-таки союзник по НАТО . Сделка Анкары с Москвой вызвала шквал критики со стороны Белого дома. Американские власти заявили, что в таком случае Турцию исключат из программы истребителя пятого поколения F-35. Президент Реджеп Эрдоган на шантаж не поддался и довел дело до конца. Вашингтон затаил обиду и наверняка припомнит Анкаре "непослушание".

А недавно США раскритиковали Индию. Москва и Нью-Дели договорились о поставке пяти полковых комплектов системы С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов в октябре 2018-го. На прошлой неделе исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что в конгрессе "сохраняется серьезная озабоченность" по поводу того, что Москва получит от этого прибыль. Она прозрачно намекнула, что если Нью-Дели приобретет российские ЗРС, в дальнейшем о покупке индийцами американских комплексов ПВО не может быть и речи. В 2018 году этот аргумент помог Вашингтону сорвать контракт по С-400 с Саудовской Аравией.

Контракт с Индонезией

Американцы все еще надеются не допустить поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35Э — сделка заключена в феврале 2018-го. Цена — 1,1 миллиарда долларов. Примерно за месяц до подписания соглашения Джакарту с официальным визитом посетил министр обороны США Джеймс Мэттис . Он напомнил о законе CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), пригрозив лишить американские самолеты индонезийских ВВС запчастей. А при отказе от сделки Мэттис пообещал предоставить Индонезии бывшие в употреблении американские истребители F-16.

© РИА Новости / Евгений Одиноков /// Су-35С

Контракт все-таки подписали. Тогда Вашингтон перешел к открытому шантажу, пригрозив Джакарте, что начнет оказывать материальную помощь оппозиции. Иными словами, "не будете делать так, как вам говорят, мы устроим у вас цветную революцию".

Последний пакет американских санкций против российского военного экспорта вступил в силу 20 февраля этого года. Речь там идет о ядерной сфере, ракетных системах и беспилотных летательных аппаратах.

"Решения властей США об ограничении экспорта военной продукции для России — проявление недобросовестной конкуренции, — сообщил тогда журналистам член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. — В сфере обороны наша страна самодостаточна, и российский ОПК от этого не пострадает. Мы всегда найдем, с кем сотрудничать на международном уровне".

Сдержать Китай

Еще в мае 2017-го вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил, что "Мотор Сич" совместно с Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co построит в китайском Чунцине завод авиационных двигателей. Кроме того, китайская компания договорилась о приобретении контрольного пакета акций "Мотор Сич", взамен пообещав инвестировать 250 миллионов долларов в развитие производства.

Вашингтон немедленно забил в набат. Ситуация вокруг предприятия резко обострилась. Летом 2019-го Министерство обороны США выпустило доклад о том, что Китай хочет превратить свои Вооруженные силы в первоклассную военную машину, чтобы конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться в Тайвань. После этого Белый дом заморозил программу военной помощи Украине на 391 миллион долларов.

Вскоре в Киев с официальным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . Он заявил, что "Мотор Сич" — "вопрос, важный не только для Украины, но и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран". Киев немедленно взял под козырек.