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В Кремле не комментируют иск экс-главы Чувашии 

RT на русском 41 минуту назад
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о том, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении.
«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос, я его никак не комментирую. Пока суд выполняет действия, которые считает нужным», — сказал Песков.
Песков отметил, что ему неизвестно, что канцелярия президента получала какие-либо исковые документы.
Ранее сообщалось, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента о своём увольнении.
Сообщалось, что Верховный суд вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные соцгарантии.
29 января Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия.
Отставка последовала после публикации в сети записи, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Игнатьев , Владимир Путин , МЧС , Чувашская Республика
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